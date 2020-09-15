بالصورة: لمحبي نوتيلا إعلان صادم... 'ليست حلالاً'؟!

أعلن الحساب الرسمي لشركة كريمة الشوكولا "نوتيلا"، عن خبر صادم، وذلك بعد تأكيدها أن منتجاتها "ليست حلالاً".



وبدأت القصة بعد أن وجه مغرد سؤالًا إلى الحساب الرسمي لـ"نوتيلا"، قائلاً: “هل منتجاتك حلال؟"، ليرد الحساب، بقوله: "لا.. ليست حلالاً". وأثار الرد حالة من الصدمة والجدل بين عشاق شركة "نوتيلا" في الدول الإسلامية والعربية؛ وسط مطالبات على تويتر من بعض المغردين العرب بمقاطعتها.

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وبعد الضجة، قالت Nutella في تغريدة جديدة: "جميع مصانع نوتيلا في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج النوتيلا حاصلة على شهادة حلال، ونحن نسعى لتصديق باقي المصانع بتلك الشهادات، نعتذر عن الخطأ الذي ورد في التغريدة السابقة".

وهنا يكمن السؤال... هل صحيح أن منتجات نوتيلا ليست حلال، ولكن الشركة تسعى الى تحسين سمعتها؟!