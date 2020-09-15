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أعلن الحساب الرسمي لشركة كريمة الشوكولا "نوتيلا"، عن خبر صادم، وذلك بعد تأكيدها أن منتجاتها "ليست حلالاً".
وأثار الرد حالة من الصدمة والجدل بين عشاق شركة "نوتيلا" في الدول الإسلامية والعربية؛ وسط مطالبات على تويتر من بعض المغردين العرب بمقاطعتها.
وبعد الضجة، قالت Nutella في تغريدة جديدة: "جميع مصانع نوتيلا في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج النوتيلا حاصلة على شهادة حلال، ونحن نسعى لتصديق باقي المصانع بتلك الشهادات، نعتذر عن الخطأ الذي ورد في التغريدة السابقة".
وهنا يكمن السؤال... هل صحيح أن منتجات نوتيلا ليست حلال، ولكن الشركة تسعى الى تحسين سمعتها؟!
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: لمحبي نوتيلا إعلان صادم... 'ليست حلالاً'؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.