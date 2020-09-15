عائلة سجين تطالب رئيس مجلس القضاء بالتدخل الشخصي لحمايته من إحدى النساء

وذكرت العائلة في مناشد تلقتها الخليج 365، :"نطالب زيدان بالتدخل الشخصي للخلاص من امرأة تتحايل على القانون والقضاء من اجل ابتزازنا وتسببت بإدخاله السجن من خلال التلاعب على القانون واستغلال عطف وانسانية الجهات ذات العلاقة".وأضافت العائلة، أن "المدعوة استغلت انتحار ابنتها وتسببت بسجن زوج ابنتها دون ادلة وكذلك ابتزاز عائلته بأخذ اموال طائلة وانها تستخدم اساليب ملتوية للاستمرار بابتزاز ذوي الشاب المسجون".

ودعت عائلة السجين، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى "الالتفات الى مناشدتها واعادة التحقيق بموضوع ابنها، والخلاص من كثرة الدعاوى الكيدية التي رفعتها ضد العائلة والتي تزيد عن ثمانِ دعاوى كيدية".

