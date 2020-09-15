مصدر: الغاء امر تكليف الشمري رئيسا لهيئة الاوراق المالية وتقرر اختيار الهيمص

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأنه تم الغاء امر تكليف حسن الشمري من هيئة الاوراق المالية. واضاف المصدر انه "تقرر نقل فيصل وسام الهيمص الذي يشغل منصب مدير عام المصرف العراقي للتجارة الى هيئة الاوراق المالية". وادناه وثيقة تبين نقل فيصل وسام الهيمص الى هيئة الاوراق المالية:

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