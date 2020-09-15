حلّت قطر، أول دولة في العالم بنسبة الاصابات بفيروس كورونا، تليها البحرين ثانيا، فيما جاء العراق بالمرتبة 45 عالميا، وفق لمؤشر worldometers الذي يرصد على مدار الساعة الاحصاءات المتعلقة بالفيروس على مستوى العالم.
وجاءت الكويت بالمرتبة السابعة عالميا في نسبة الاصابة بالفيروس، وحلت سلطنة عمان في المركز 12 عالمياً بنسبة 15780 إصابة لكل مليون نسمة، وجاءت السعودية بالمركز 33 عالميا بنسبة الإصابة لكل مليون نسمة (9325).
وبحسب المؤشر فقد حلت الامارات بالمرتبة 33 عالميا بإجمالي إصابات بلغ 79489، وبمعدل 8018 إصابة لكل مليون نسمة، وجاء العراق بالمركز 45 عالميا بتسجيله عدد الاصابات 7186 لكل مليون نسمة، في حين سجّل لبنان نسبة 3565 إصابة لكل مليون نسمة ليحتل المركز الـ84 بالنسبة لدول العالم.
وطبقاً لما جاء بالمؤشر فإن ليبيا حلت في المركز الـ92 عالمياً بنسبة 3306 لكل مليون نسمة، فيما سجّل المغرب 2282 إصابة لكل مليون نسمة، وجاءت مصر بالمرتبة 132 عالميا بعدد اصابات بلغت 101009 إصابة، وكانت معدل الإصابات لكل مليون نسمة بلغت 983.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحتل المرتبة 45 .. إليكم ترتيب الدول العربية من حيث عدد الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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