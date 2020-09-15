الطفل الثور محبٌّ جداً للنظام ولكن...

يتمتّع الطفل الثور بصفاتٍ عدّة فهو طفل هادىء ومحب ويمكن الوثوق به منذ نعومة أظافره.
يبدو سعيداً وملتزماً نظام العائلة ولا يجبر اهله على الجري وراءه لانتشاله من متاعب معينة او لبذل الكثير من الجهد لتسليته.
إنما من الواضح أن الثور الصغير، وبالرغم من حبه للنظام، لا يطيق أن يكون عليه رقيب دائم يحاسبه على كل حركة يقوم بها. يحب أن ينظم ألعابه ونشاطاته الخاصة، ويفرح كثيراً للّعب في الحديقة وبين أحضان الطبيعة. هو صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية، محب للطعام، شديد الانتباه وصاحب إرادة قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطفل الثور محبٌّ جداً للنظام ولكن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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