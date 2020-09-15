الإحصاء المركزي: بغداد وصلاح الدين تتصدران إنتاج النارنج والبرتقال في 2020

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين تصدرتا المحافظات العراقية في إنتاج النارنج والبرتقال في الموسم الشتوي لعام 2020.
وقال الجهاز في تقرير له عن إنتاج الحمضيات للموسم الشتوي 2020 واطلعت عليه الخليج 365، إن "محافظة صلاح الدين احتلت المرتبة الأولى بإنتاج البرتقال حيث بلغ الإنتاج فيها 51 ألف طن، تليها بغداد وبإنتاج بلغ 38 ألف طن، ومن ثم جاءت ديالى ثالثاً وبإنتاج بلغ 26 ألف طن، وجاءت واسط في المرتبة الرابعة وبإنتاج بلغ 14 ألف طن".
واضاف الجهاز في تقريره، أن "العاصمة بغداد احتلت المرتبة الأولى بإنتاج النارنج حيث بلغ انتاجها 8.5 ألف طن، تليها واسط بانتاج بلغ 7 آلاف طن، ومن ثم جاءت صلاح الدين بالمرتبة الثالثة وبانتاج بلغ 4.5 ألف طن، وجاءت ديالى بالمرتبة الرابعة بانتاج بلغ 3 الاف طن".
واضاف الجهاز في تقريره، أن "العاصمة بغداد احتلت المرتبة الأولى بإنتاج النارنج حيث بلغ انتاجها 8.5 ألف طن، تليها واسط بانتاج بلغ 7 آلاف طن، ومن ثم جاءت صلاح الدين بالمرتبة الثالثة وبانتاج بلغ 4.5 ألف طن، وجاءت ديالى بالمرتبة الرابعة بانتاج بلغ 3 الاف طن".
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