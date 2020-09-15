معدل البطالة في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ فرض قيود كورونا

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة زاد إلى 4.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز من 3.9% في الفترة بين نيسان حزيران.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%. ولكن انخفاض أعداد العاملين كان أقل حدة من المتوقع عند 12 ألف شخص مقارنة مع متوسط توقعات بهبوط قدره 125 ألفا.