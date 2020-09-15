معدل البطالة في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ فرض قيود كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدأ فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في آذار.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة زاد إلى 4.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز من 3.9% في الفترة بين نيسان حزيران.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%. ولكن انخفاض أعداد العاملين كان أقل حدة من المتوقع عند 12 ألف شخص مقارنة مع متوسط توقعات بهبوط قدره 125 ألفا.
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