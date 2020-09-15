سلمان بن إبراهيم: عودة الحياة للمسابقات الآسيوية رسالة نبيلة في مواجهة كورونا

2020-09-15 | 09:08
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أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن عودة الحياة لمسابقات الاتحاد الآسيوي من نافذة دوري الأبطال تعد بمثابة رسالة رياضية آسيوية نبيلة في مواجهة الظروف الراهنة التي فرضتها ظروف جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "إنجاز كافة الترتيبات الإدارية واللوجستية لإقامة مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا وإخراجها بأبهى حلة ممكنة تليق بسمعة ومكانة كرة القدم الآسيوية وتعبر عن المستوى المرموق الذي تحتله مسابقة دوري الأبطال على خارطة مسابقات كرة القدم الآسيوية".
وأوضح آل خليفة أن "المحافظة على صحة وسلامة المشاركين في المسابقة كان وسيبقى الركيزة الأساسية في منظومة التحضيرات الجارية لإقامة المسابقة حيث تم إنجاز عمل كبير من أجل وضع البروتوكلات اللازمة للمحافظة على صحة الجميع".
ولفت إلى أن "إقامة المسابقة في الدوحة يمنحها بعداً إيجابياً في ظل الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها دولة قطر وسمعتها الكبيرة في مجال احتضان الأحداث الرياضية الهامة وما تمتلكه من بنية تحتية عالية الجودة وملاعب مونديالية بمواصفات عالمية".
وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن "تقديره الكبير للتعاون اللامتناهي من قبل الجهات المختصة في قطر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في سبيل إنجاز كافة التحضيرات اللازمة لإقامة البطولة وفق أعلى معايير التنظيم الدولية"، متمنياً للفرق المشاركة "عكس الصورة الناصعة عن كرة القدم الآسيوية في هذا المحفل القاري المرتقب".
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