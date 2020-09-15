حريق كبير داخل مجمع تجاري صممته الراحلة زها حديد

اندلع، صباح الثلاثاء، حريق كبير داخل احد المجمعات التجارية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، من دون أن تعرف الأسباب.
وتداول نشطاء فيديو للمبنى المحترق، وسمع صوت سيارات الدفاع المدني، الذي أعلن بدوره السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.
وذكرت معلومات أنّ المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، ويعتبر من آخر تصميماتها. وعُلم أنّ ميزانية تصميم المشروع الذي لم تنته أعمال البناء فيه بعد، تصل إلى 40 مليون دولار أميركي.
هذا وتوقف بعض النشطاء حول خلفية هذا الحريق محملين الطبقة السياسية الحاكمة المسؤولية، لاسيما أنّه لم يمر أسبوع على اندلاع حريق في مرفأ بيروت، مكان وقوع الانفجار الذي هزّ العاصمة وحولّها إلى مدينة منكوبة، في 4 آب الماضي.
وذكرت معلومات أنّ المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، ومن تصميم المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، ويعتبر من آخر تصميماتها. وعُلم أنّ ميزانية تصميم المشروع الذي لم تنته أعمال البناء فيه بعد، تصل إلى 40 مليون دولار أميركي.
هذا وتوقف بعض النشطاء حول خلفية هذا الحريق محملين الطبقة السياسية الحاكمة المسؤولية، لاسيما أنّه لم يمر أسبوع على اندلاع حريق في مرفأ بيروت، مكان وقوع الانفجار الذي هزّ العاصمة وحولّها إلى مدينة منكوبة، في 4 آب الماضي.
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