الزراعة النيابية: الحديث عن حماية المنتج الوطني ضحك على الذقون

اعتبرت لجنة الزراعة النيابية، الثلاثاء، ان الحديث عن حماية المنتج الوطني ضحك على الذقون، لافتة الى ان السيطرة على منافذ الاقليم هو كفيل بحماية المنتج الوطني.
وقال نائب رئيس اللجنة منصور البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحديث عن حماية المنتج الوطني والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان مفتوحة هو ضحك على الذقون"، مبينا انه "لن يكون هنالك اي حماية للمنتج الوطني نهائيا لذلك على الحكومة ان تتحرك للسيطرة على المنافذ الحدودية بالاقليم".
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