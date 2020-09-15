صاروخ ثان يستهدف المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا ثان. وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا ثانٍ بعد ان تم استهدافها قبل قليل". واضاف ان "منظومة الدفاعات الجوية ردت على الصاروخ"،

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