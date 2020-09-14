الكربولي يغرد بشأن تعيينات الدرجات الخاصة: ‏الفشل المتوقع مسؤوليتك وحدك

علق النائب محمد الكربولي، الاثنين، بشأن تعيينات الدرجات الخاصة. وقال الكربولي في تغريدة على تويتر "عندما تركنا لرئيس مجلس الوزراء حرية اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، كنا نتوقع ان تُقدَم المصلحة الوطنية والمهنية التخصصية فوق المصالح الشخصية والسياسية وأن لا يجري إعادة انتاج المحاصصة بقناع جديد". واضاف ان "‏الفشل المتوقع مسؤوليتك وحدك".

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