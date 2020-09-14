سائرون حول تعيينات الدرجات الخاصة: لن نقف مكتوفي الايدي وقد يصل للاطاحة بحكومة الكاظمي

اكد النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، الاثنين، انه لن يقف مكتوف الايدي بشأن تعيينات الدرجات الخاصة، مشيرا الى ان ذلك قد يصل الى الاطاحة بحكومة الكاظمي.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا نأسف على هذه الخطوة التي لم يغادر فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مربع المحاصصة وهذا نقيض ما عاهد به الرأي العام كون كل الشخصيات الجديدة هي تابعة لاحزاب سياسية هدفها الحصول على مكاسب فاسدة لا خدمة المواطن"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة ستجعل الكاظمي يواجه ذات المصير الذي واجهه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي واعتقد هذه المرة ستكون اسرع".

وحذر الموسوي "من استمرار رئيس الوزراء بذات النهج المحاصصاتي الذي ولد خيبة امل كبيرة لدى الشارع العراقي مطالبا اياه بتصحيح مسار العمل في المؤسسة التنفيذية وخصوصا ملف الخدمات ومحاربة الفساد"، لافتا الى ان "سائرون لن تقف مكتوفة الايدي بل سيكون لها موقف صارم ربما قد يصل الى الاطاحة بحكومة الكاظمي وليس الاستجواب فحسب وقد اعذر من انذر".

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فيما اكد جواد حمدان الساعدي في تغريدة على تويتر، "قلت واكرر ان انهيار النظام السياسي في العراق بات قاب قوسين أو أدنى، تخبط واضح، غياب الرؤية، عدم وجود تخطيط، غياب الدولة وشكلها، الأزمة الاقتصادية، العمل غير الممنهج، جيل جديد لم يتذوق ظلم البعث، وجوع الحصار، النهب والسلب، تحول الفساد إلى ثقافة اقتصاديات الأحزاب، السلاح المنفلت، الإعلام المأجور، الأقلام الكاذبة، كثرة العملاء، غياب حب الوطن، وغيرها كثير".

واضاف ان "اخرها وليس اخيرها عودت المحاصصة المقيتة، وتغييب ذوي الكفاءة والاختصاص، كلها تنذر بانهيار الدولة، الدولة المريضة التي لم تتعافي، من جراحات الصديق والعدو"، مشيرا الى "اننا ادعمنا تلك الحكومة على امل ان تنقلب على الفساد والمحاصصة، وتبدا بمحاسبة الفاسدين الا انها عادت ولم تتعض، ويبدوا انها لم ولن تتعض".

ودعا الساعدي "رئيس الوزراء الى الغاء جميع المناصب التي تمثل وتجذر المحاصصة، والا فان لنا موقف آخر وسوف لن نكون داعمين لها، بل سوف نتبرى منها، خلال الأيام القادمة".