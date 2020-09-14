دولة القانون بشأن تعيينات الدرجات الخاصة: هذا ما حذرنا منه منذ تشكيل الحكومة

اصدرت كتلة ائتلاف دولة القانون، الاثنين، بيانا بشأن تعيينات الدرجات الخاصة، فيما اعربت عن استغرابها من هذه التعينات الإدارية التي توسعت في التحاصص.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية"، مبينة ان "هذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحصاصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية".

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واعربت عن دهشتها واستغرابها "من هذه التعينات الإدارية التي توسعت في التحاصص الى ابعد من تشكيلة الحكومة"، داعية الى "الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت مؤخرا".

وتابعت ان "الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي، الذي يرتقي الى مسوى طموحاته المشروعة".