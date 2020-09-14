قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، تكليف كريم النوري لمنصب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين. وجاء هذا التكليف ضمن التغييرات التي اجراها الكاظمي اليوم في المناصب الدرجات الخاصة وثمان وكلاء وزراء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف كريم النوري لمنصب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.