بالوثيقة.. تكليف حسين حسب بمهام الوكيل الاداري والمالي للداخلية

تنشر الخليج 365 بالوثيقة، انهاء تكليف الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية عبد الحليم الفرهود من مهام الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية وتكليف حسين حسب بدلا عنه.



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