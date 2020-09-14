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الحشد يعلن العثور على ثلاث مضافات مجهزة بعبوات واحزمة ناسفة في صحراء الانبار

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اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن العثور على ثلاث مضافات مجهزة بعبوات واحزمة ناسفة في صحراء الانبار.
وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "اليوم الثاني من عملية الفتح المبين حققت اهداف نوعية في عدد من المناطق في صحراء الانبار الغربية حيث تم العثور على ثلاث مضافات واعتقال شخصين مطلوبين وكذلك السيطرة على كمية من الاعتدة وأرقام عجلات ومستمسكات ثبوتية".

واضاف مصلح أن "العملية شهدت العثور على عدد من العبوات الناسفة واحزمة ناسفة مُعدة للتفجير وكميات كبيرة من الوقود لكن بجهود ابطال الحشد الشعبي تمكنا من السيطرة على تلك المواد الخطرة"، مشيراً الى أن "العملية ما زالت مستمرة وذلك لتحقيق امن مستتب لغرب محافظة الانبار وانهاء الخلايا الارهابية النائمة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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