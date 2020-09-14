اتحاد التايكوندو يبدأ الإعداد لبطولة اسيا والتصفيات الاولمبية

رياضة 2020-09-14 | 18:10 153 مشاهدة بعد توقف قسري دام لاكثر من خمسة اشهر بسبب جائحة كورونا ، تعود الحركة الرياضية في فعاليات التايكواندو من خلال انطلاق تدريبات المنتخب الوطني الذي يستعدللاستحقات مهمة ابرزها البطولة الاسيوية والتصفيات الاولمبية. وحددت رئاسة الاتحاد المركزي للعبة مطلع الاسبوع المقبل موعداً لمعاودة التدريبات للمنتخبات الوطنية وفق ضوابط الاحتراز الصحي وتعليمات خلية الازمة الصحية. وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم البهادلي في بيان ان "التدريبات ستكون تحضيرية لبطولة تونس الدولية يعقبها معسكراً تدريباً في القاهرة قبيل التوجه للمشاركة ببطولة اسيا مروراً بتصفيات طوكيو الاولمبية".



ولم تحدد مواعيد دقيقة لبطولتي اسيا والتصفيات الاولمبية بسبب متغيرات الوضع الصحي في العالم. ولم تحدد مواعيد دقيقة لبطولتي اسيا والتصفيات الاولمبية بسبب متغيرات الوضع الصحي في العالم. يذكر ان خلية الازمة الصحية في العراق سمحت لعودة النشاطات الرياضية الجماعية والفردية تحت قواعد الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومسلتزمات الحماية من الفايروس القاتل.

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