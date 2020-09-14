قتلى وجرحى في تفجير هز عفرين السورية

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية.
وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي.
وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، ولم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
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