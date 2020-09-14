قتلى وجرحى في تفجير هز عفرين السورية

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية.

وذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية أن انفجارا عنيفا وقع في كراج المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي. وذكرت بعض تلك الوسائل أن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، ولم ترد أي تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف التفجير.

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