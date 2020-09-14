مستشار حكومي: البرلمان يتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاثنين، ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الهنداوي قوله، ان "الكاظمي أصدر أمراً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة وجميع احتياجات مفوضية الانتخابات". واشاد بـ "دعوة المرجعية العليا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر"، مؤكدا ان "تأكيد المرجعية الدينية يعزز ثقة الشعب والمجتمع الدولي بالعملية السياسية".



واضاف ان "مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد".

واضاف ان "مجلس النواب يتحمل مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد".

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