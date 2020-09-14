المتحدث باسم رئيس الوزراء: العجز في موازنة 2020 كبير

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الاثنين، ان العجز في موازنة 2020 كبير جدا، فيما اشار الى حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في الموازنة.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة استثنائية"، مبينا ان "موازنة العام الحالي جاءت من أجل تنظيم عملية الانفاق الحكومة للأشهر الـ3 المقبلة".

واضاف ان "العجز في موازنة 2020 كبير"، لافتا الى ان "موازنة العام الحالي جاءت من اجل تنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي".

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واكد انه "تم حل معضلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020"، موضحا ان " موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وتابع "موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين"، موضحا ان "موازنة 2021 في طور الإعداد".