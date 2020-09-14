ووفقاً للوكالة فقد جاءت التغييرات كالتالي: مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار منهل عزيز رؤوف الحبوبي امينا لبغداد سالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة

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خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. رئيس الوزراء يجري 'تغييرات كبيرة' في مناصب عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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