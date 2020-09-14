متظاهرون يقطعون ساحة معرض بغداد والطريق المؤدي للعلاوي وسط العاصمة

وقال مراسل الخليج 365 في بغداد، إن متظاهري حملة الشهادات العليا قطعوا ساحة معرض بغداد الدولي والطريق المؤدي الى منطقة العلاوي للمطالبة بتوقيع الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينهم. واضاف، أن المتظاهرين اعتبروا الكاظمي اخلف بوعده معهم بتوفير درجات وظيفية ضمن موازنة العام الحالي واستثناءهم من ضوابط قرار إيقاف التعيينات.

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