الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من الأربعاء

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، أن يستمر الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية بدرجات الحرارة العالية، فيما ستنخفض الحرارة قليلاً ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

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