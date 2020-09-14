ووفقا للإحصاء، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من 6.5 مليون إصابة و193,755 وفاة، وتلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 ملايين إصابة و78586 حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة ما يزيد على 4.3 ملايين إصابة و131625 حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت اليوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبلغ 307,930 حالة إجمالا، خلال 24 ساعة.
وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر وهو 306,857 حالة.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.
ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 أبريل حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12,430 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. الإصابات تقترب من 29 مليونا والوفيات 921437 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.