أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على "مخبر سري" وناقل مواد لوجستية لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي يقوم بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية ونقل مواد غذائية وأمور لوجستية مقابل مبالغ مالية".



وأضافت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقيامه بنقل مواد لوجستية وغذائية وتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية، وهو من عائلة داعشية لديه أحد أشقائه الهاربين ضمن عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 'مخبر سري' وناقل مواد لوجستية لعناصر 'داعش' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.