امانة بغداد تعلن ازالة عدد من التجاوزات شرق العاصمة

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن ازالة مجموعة من التجاوزات شرق العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "الملاكات في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المشيدة على الارصفة ضمن منطقة العبيدي المحلة 762".



واضافت، تم ايضا "ازالة تجاوزات تتمثل بعدد من حظائر الاغنام ضمن شارع 77 شرق بغداد".

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