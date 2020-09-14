المفوضية: مستعدون لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط

وأضافت، أن "التصريحات القيمة لسماحته فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل هي دليل واضح على أن المرجعية الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشجع المواطنين على المشاركة فيها".
وأشارت المفوضية إلى "التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان"، مضيفةً: "نعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".
وجددت المفوضية "تأكيدها أنها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي أعلنتها مراراُ والتي تتلخص بما ياتي:
أولاً: أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.
ثانيا: أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الإتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
رابعا :أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.
خامسا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة إلى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانياً بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لايتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودورالمفوضية المهم في إنجاز الانتخابات".
وختمت المفوضية بيانها بالقول: "نكرر إمتناننا الكبير لمواقف المرجعية الرشيدة الداعمة لكرامة وأمن وحرية العراقيين كافة ونتطلع بشغف إلى يوم الانتخابات بدعم المرجعية الرشيدة وتوفير الشروط الملائمة المذكورة أعلاه".
وكان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أكد خلال لقائه الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمس الأحد، أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل "تحظى بأهمية بالغة"، مشدداً على ضرورة توفير الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، وإجرائها وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية: مستعدون لإجراء الانتخابات في العام المقبل بعد تحقيق خمسة شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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