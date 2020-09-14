الرافدين: منح قروض 50 مليوناً للموظفين للبناء والترميم

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن منح قروض 50 مليون دينار للموظفين للبناء في قطعة أرض أو لترميم وتأهيل الدور السكنية لهم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موظفي دوائر الدولة بإمكانهم التقديم على قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم". ولفت المكتب في بيانه، إلى أن "مدة تسديد القرض هي 10 سنوات".



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