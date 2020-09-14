عملاق الصناعة النفطية: عصر نمو الطلب على النفط قد انتهى

وقالت الشركة في تقرير يوم الاثنين إن استهلاك النفط قد لا يعود أبدًا إلى المستويات التي كان عليها قبل أن تنتشر أزمة فيروس كورونا ، مبينة ان العالم يبتعد عن الوقود الأحفوري.

ويصف عملاق الصناعة النفطية مستقبلاً مختلفًا ، حيث يتم تحدي تفوق النفط ، ويتلاشى في النهاية، وهذا يفسر سبب قيام شركة بريتيش بتروليوم باتخاذ الخطوات الأكثر جرأة حتى الآن بين أقرانها لمواءمة أعمالها مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. بعد ستة أشهر فقط من توليه المنصب الأعلى ، قال الرئيس التنفيذي برنارد لوني في اب إنه سيقلص إنتاج النفط والغاز بنسبة 40٪ خلال العقد المقبل وينفق ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا لبناء واحدة من أكبر مصادر الطاقة المتجددة في العالم.



ذلك لأنه يشك في أن استخدام النفط قد بلغ ذروته بالفعل نتيجة للوباء والسياسات الحكومية الأكثر صرامة والتغيرات في سلوك المستهلك. تظهر توقعات BP للطاقة تراجع الاستهلاك بنسبة 50٪ بحلول عام 2050 في أحد السيناريوهات ، وبنسبة 80٪ تقريبًا في سيناريو آخر.

BP ليست شركة النفط الكبرى الوحيدة التي تكيف أعمالها مع تحول الطاقة. أعلنت Royal Dutch Shell Plc و Total SE وغيرها في أوروبا عن محاور مماثلة نحو عمليات أنظف حيث يدعو العملاء والحكومات والمستثمرون بشكل متزايد إلى التغيير.



حطم الوباء استهلاك النفط هذا العام مع إغلاق الدول لمنع انتشار العدوى، وفقًا لشركة BP. أنه لن يكون قادرًا على تعويض الاستهلاك المتراجع بالفعل في البلدان المتقدمة.