باريس سان جيرمان يسقط أمام مارسيليا في كلاسيكو فرنسا

2020-09-13 | 23:20
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تذوق نادي باريس سان جيرمان، الهزيمة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الفرنسي، بسقوط أمام غريمه اللدود مارسيليا.
وكان باريس سان جيرمان تعرض لهزيمة في الجولة الماضية من لانس، واليوم يتعرض لهزيمة جديدة.
شهدت المباراة مشاركة نيمار دا سيلفا وآنخيل دي ماريا بعد تعافيهما من فيروس كورونا.
هدف المباراة الوحيد سجله فلوران توفين لصالح فريقه مارسيليا، في الدقيقة 31.
وسادت المباراة حالة من التوتر في الدقائق الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية، وحدثت مشادات بين لاعبي الفريقين.
وأسفر عن ذلك 5 حالات طرد، ثلاثة من فريق باريس سان جيرمان، وهم نيمار وليوناردو بارايديس، ولايفن كورزوا، ومن مارسيليا، جوردان أمافي وداريو بينيديتو.
انتهت المباراة بفوز مارسيليا 1-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويبقى باريس سان جيرمان بلا نقاط حتى الآن.
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