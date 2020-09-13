الكشف عن جريمة قتل رجل خمسيني في بابل واعتقال ثلاثة من افراد عائلته

كشفت قيادة شرطة بابل، الاحد، عن جريمة قتل رجل خمسيني في المحافظة، فيما اشارت الى اعتقال ثلاثة من افراد عائلته.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شرطة المسيب تلقت إخبار عن حادثة قتل لرجل يبلغ من العمر حوالي (51 عام) وجد داخل سيارته وقد تعرض لأطلاق نار في منطقة الرأس بمكان نائي بمحاذاة شط الحلة في سدة الهندية، ليصدر قائد الشرطة اللواء علي هلال الشمري أمره بتشكيل فريق عمل بإمرة كبار الضباط من مكافحة الإجرام ومدير قسم شرطة قضاء المسيب ومركز شرطة السدة بمساندة خبراء الأدلة الجنائية".

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وأضافت ان "جهود الفريق أثمرت وفي أقل من 24 ساعة من جمع للمعلومات والمتابعة الحثيثة بالتوصل للمتهمين بارتكاب الجريمة وهم إبن أخية وإثنين آخرين من عائلة المقتول والقبض عليهم بعد أخذ الموافقات الأصولية".

وتابعت القيادة ان "ابن أخيه إعترف صراحة خلال التحقيق عن قيامه بإرتكاب جريمة القتل بالتخطيط على ذلك وقد صدقت أقواله بالاعتراف قضائيا"، لافتة الى ان "التحقيق لا يزال جاري مع المتهمين من أفراد عائلته".