النصر: على الحكومة ان تلتزم ببيان المرجعية

اكد ائتلاف النصر، الاحد، ان على الحكومة ان تلتزم ببيان المرجعية الدينية، مبينا ان هذا البيان يعد أساساً لتحقيق الإصلاح.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نؤكد التزامنا وترحيبنا بما جاء في بيان المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني بعد لقاء سماحته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت، ويعده خارطة طريق وأساساً متيناً لتحقيق الإصلاح المنشود".

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واضاف ان "خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية تتمثل بأربع نقاط مهمة، الأولى هي إجراء إنتخابات نزيهة وعادلة في موعدها المحدد، والثانية حصر السلاح بيد الدولة، والثالثة الحفاظ على سيادة البلد، والرابعة محاسبة من تورط بدماء المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديمهم للقضاء".

وتابع ان "ما جاء في البيان منهجاً واقعياً يتطابق مع رؤى ومنهج النصر في إدارة الدولة"، داعيا "الحكومة الى "أن تلتزم به جملةً وتفصيلاً، كما على الكتل السياسية مهام ومسؤولية كبيرة، وعليها أن تعمل جاهدةً لتطبيقه إن أرادت الخير والصلاح للبلاد والعباد".