مجلس الأوقاف يصوت على إيقاف الاستثمارات على واجهات المساجد في بغداد والمحافظات

صوت مجلس الأوقاف الأعلى برئاسة رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبس، الاحد، على إيقاف جميع الاستثمارات على واجهات المساجد في بغداد والمحافظات.
وقال الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الأوقاف الأعلى عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الديوان سعد كمبش وبحضور جميع الأعضاء في مقر الديوان اليوم الأحد".
وأضاف البيان أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص تطوير العمل بدوائر الديوان فضلا عن مناقشة دور الوقف في المجالات العلمية والعمرانية وغيرها من المشاريع التي تخص الاهتمام بشريحة الفقراء والمحتاجين".
وأشاد كمبس بحسب البيان بـ"جهود المديرين العامين لتعاونهم في العمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات التي يمكن أن تحد من سير العمل".
وصوت المجلس وفقاً للبيان على "المشاريع المطروحة في جدول الأعمال أبرزها التصويت على قرار إيقاف جميع الاستثمارات على واجهات المساجد في بغداد والمحافظات، كما جرى ترحيل بعض المشاريع إلى الاجتماعات المقبلة".
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