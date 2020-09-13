بغداد وواشنطن تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

ناقش وزير المالية، علي علاوي، الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن “علاوي اليوم التقى بمكتبه في بغداد سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق”.
وأضاف أنه “تم اثناء اللقاء استعراض ومناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين”.
وأكد السفير الامريكي بحسب البيان “دعم بلاده الكامل للخطط والاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية خاصة بما يتعلق بإصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة”.
وأضاف أنه “تم اثناء اللقاء استعراض ومناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين”.
وأكد السفير الامريكي بحسب البيان “دعم بلاده الكامل للخطط والاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية خاصة بما يتعلق بإصلاح وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة”.
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