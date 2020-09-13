دولة اوروبية تسجل 3330 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 3330 حالة إصابة جديدة مؤكدة وخمس وفيات بفيروس كورونا ، وفقاً لبيانات نشرتها الحكومة اليوم الأحد. وكانت بريطانيا سجلت امس 3497 إصابة بكورونا. وتبدأ بريطانيا غداً الإثنين في تطبيق حظر جديد على التجمعات في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.

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