ميليك على اعتاب روما

ميليك كان هدفًا لـ يوفنتوس، لكن النادي الإيطالي حدد لويس سواريز هدفه في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما أفادت شبكة "سبورت إيطاليا" أن اللاعب البولندي وافق على الشروط الشخصية، وهو ما جعله يغيب عن قائمة المباراة الودية أمام سبورتنج، التي لم تُلعب بسب اكتشاف 3 حالات كورونا في الفريق البرتغالي.



لاعب نابولي وصل لاتفاق مع روما، وسيحصل على 5 ملايين يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت في العاصمة الإيطالية.

ولا يزال روما يعمل على التوصل إلى اتفاق مع نابولي، حيث إن اللاعب لديه عقد حتى حزيران 2021، لكنه يريد الرحيل بعد 4 مواسم مع البارتينوبي.

ميليك انتقل إلى نابولي من أياكس في صيف 2016 مقابل 32 مليون يورو، وسجل 48 هدفًا في 122 مباراة مع الفريق الجنوبي.

