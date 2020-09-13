اعلنت ‏المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية‏، الاحد، عن اعتقال متهم بحوزته أكثر من 4 كغم من الكريستال في ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات ميسان استطاعت من خلال نصب الكمائن المحكمة ضمن المحافظة ومقاطعة المعلومات مع المصادر والمتعاونين من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (٤ كيلو ٨١٦ غرام) من مادة الكريستال المخدرة كانت مخبأة تحت مقد السيارة التي يستقلها".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الاجراءات بحقه وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".