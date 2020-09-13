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بالوثائق.. نائب يطالب بتخفيف القيود عن النشاط السياحي

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تنشر الخليج 365، بالوثيقة مطالبة عضو في مجلس النواب العراقي بتخفيف القيود عن النشاط السياحي في البلاد ولاسيما السياحة الدينية.

 

وأدناه نص الوثيقة:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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