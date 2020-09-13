دولة خليجية تسجل تراجعاً بإصابات كورونا اليومية إلى 600 إصابة



لليوم الرابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ منتصف أبريل الماضي. وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 601 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 643 إصابة أمس السبت و687 إصابة الجمعة و708 إصابات الخميس)، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ 15 أبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة. وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير 28 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، مقابل 27 وفاة في اليوم السابق. وتماثل 1034 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 302870 شخصا.

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