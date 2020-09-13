طهران: عائدات النفط انخفضت 100 مليار دولار في 8 سنوات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة.
وأشار في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، إلى أن بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم.
وأضاف أنه "بينما كانت فيه عائدات إيران النفطية 120 مليار دولار عام 2011، انخفضت إلى 20 مليار دولار العام الماضي"، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني.
وشدد الرئيس الإيراني على أهمية زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبينا في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية "بدون إقامة علاقات مع دول العالم".
وأضاف أنه "بينما كانت فيه عائدات إيران النفطية 120 مليار دولار عام 2011، انخفضت إلى 20 مليار دولار العام الماضي"، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني.
وشدد الرئيس الإيراني على أهمية زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبينا في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية "بدون إقامة علاقات مع دول العالم".
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