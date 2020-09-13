اعتقال متهم يحتال على المواطنين بصكوك مالية مزورة في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، عن إلقاء القبض على متهم من سكنة المحافظة يقوم بتزوير صكوك مالية لخداع المواطنين.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العملية تمت بعد إحالة قيادة شرطة بغداد أوراق المتهم التحقيقية الى شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير في قيادة شرطة بابل بحسب قاطع المسؤولية كون المتهم من سكنة محافظة بابل ومطلوب لدى شرطة العاصمة وفق أحكام المادة ( ٢٩٥) من قانون العقوبات لقيامه بتزوير صكوك بقيمة أربعين ألف دولار".
وأضافت أنه "بعد متابعة حثيثة وجمع المعلومات الكافية عن المتهم وبكمين محكم ألقت مفارز الشعبة القبض عليه متلبس وبحوزته ( ١٩ ) صكا مزورا وهويات مزورة أيضا بعد عملية جرت بالتنسيق والتعاون مع قيادة شرطة بغداد وأخذ الموافقات الأصولية".
وأوضحت القيادة، أن "المتهم اعترف من خلال التحقيق عن جريمتين تزوير بالصكوك للاحتيال على المواطنين وخداعهم تم توقيفه على ذمة التحقيق لإكمال باقي الإجراءات القانونية".
وأضافت أنه "بعد متابعة حثيثة وجمع المعلومات الكافية عن المتهم وبكمين محكم ألقت مفارز الشعبة القبض عليه متلبس وبحوزته ( ١٩ ) صكا مزورا وهويات مزورة أيضا بعد عملية جرت بالتنسيق والتعاون مع قيادة شرطة بغداد وأخذ الموافقات الأصولية".
وأوضحت القيادة، أن "المتهم اعترف من خلال التحقيق عن جريمتين تزوير بالصكوك للاحتيال على المواطنين وخداعهم تم توقيفه على ذمة التحقيق لإكمال باقي الإجراءات القانونية".
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