2020-09-13 | 16:26
1,938 مشاهدة
ولكن ريال مدريد قرر إعطاءه هذ الحق، بعد وصول عرض قطري مميز من أجل شراءه بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأفادت الصحيفة الشهيرة بأن ريال مدريد حتى الآن لم يوافق على العرض القطري، إلا أن وكيل اللاعب في مفاوضات مع المسئولين في البلد العربي ولهذا فالقرار النهائي في يد فاسكيز.
كانت هناك بعض الأندية الأوروبية المهتمة بضم فاسكيز، على رأسها توتنهام من الدوري الإنجليزي ولكن لم يتقدم أحد بعرض رسمي سوى من قطر.
ولم تذكر "ماركا" هوية النادي صاحب العرض من قطر، لكن ربما يكون فاسكيز هو اللاعب الإسباني الثاني الذي ينضم من الليجا إلى دوري نجوم قطر هذا الصيف بعد انتقال، سانتي كازورلا، من فياريال إلى السد.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض قطري مميز لجناح ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.