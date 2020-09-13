عرض قطري مميز لجناح ريال مدريد

ويمتلك فاسكيز عقدًا مع ريال مدريد مستمر حتى نهاية الموسم الجديد في حزيران 2021، ولكن عدد مشاركته في الموسم الماضي كان ضئيلًا للغاية حيث ظهر فقط في 18 مباراة في الدوري الإسباني.

ولكن ريال مدريد قرر إعطاءه هذ الحق، بعد وصول عرض قطري مميز من أجل شراءه بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وأفادت الصحيفة الشهيرة بأن ريال مدريد حتى الآن لم يوافق على العرض القطري، إلا أن وكيل اللاعب في مفاوضات مع المسئولين في البلد العربي ولهذا فالقرار النهائي في يد فاسكيز.

كانت هناك بعض الأندية الأوروبية المهتمة بضم فاسكيز، على رأسها توتنهام من الدوري الإنجليزي ولكن لم يتقدم أحد بعرض رسمي سوى من قطر.

ولم تذكر "ماركا" هوية النادي صاحب العرض من قطر، لكن ربما يكون فاسكيز هو اللاعب الإسباني الثاني الذي ينضم من الليجا إلى دوري نجوم قطر هذا الصيف بعد انتقال، سانتي كازورلا، من فياريال إلى السد.

