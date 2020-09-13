الخليج 365 تنشر نص قرار فتح المطاعم والمرافق السياحية

تنشر الخليج 365، نص قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن فتح المطاعم والمرافق السياحية. ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة على إعادة فتح المطاعم وفقاً لشروط وضعتها وزارة الصحة. Advertisements

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