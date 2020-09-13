الأمن الوطني يعلن ضبط حاويتين لادوية منتهية الصلاحية في ام قصر

اعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، ضبط حاويتين لادوية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.
وقال بيان للجهاز تلقته الخليج 365، ان "مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت من ضبط حاويتين لادوية مختلفة الانواع منتهية الصلاحية تقدر بـ 2000 صندوق كارتوني في ميناء ام قصر الشمالي تابعة لاحدى المكاتب العلمية المختصة".
وأضاف البيان "جرى تنظيم محضر اصولي وتسليمها الى الجهات المختصة في الميناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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