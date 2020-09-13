عضو بالمالية النيابية يطرح أربعة مقترحات 'توفر أموالاً' لخزينة الدولة

قدم عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الأحد، أربعة مقترحات قال إنها توفر الأموال لخزينة الدولة وتغطي النفقات وتغني عن الاقتراض الداخلي والخارجي، من بينها "رفع يد الدولة" عن ملف المصافي وتوزيع المنتجات النفطية.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "المبالغ التي يجري الحديث عن رغبة الحكومة في اقتراضها، هي بحكم المضطر لتغطية نفقات الرواتب والمشاريع الاستثمارية وبعض الأمور الاخرى"، مبيناً أننا "بالوقت الحالي نبحث مع باقي المؤسسات بشكل جدي على إيجاد طرق أخرى لتغطية النفقات والابتعاد عن الاقتراض أو تقليله على الأقل في هذه الفترة لضمان عدم تكبيل البلد بالمزيد من الديون الداخلية والخارجية".



وأضاف، أنه "واقعياً لا توجد حلول سريعة وعاجلة تستطيع حل المشاكل بشكل كامل، لكن بحال مضينا في بعض الحلول في هذه الفترة ومن بينها رفع الدولة يدها عن موضوع المصافي وتوزيع المنتجات النفطية فان هذا الأمر سيوفر لخزينة الدولة ما لا يقل عن 15 تريليون دينار سنوياً، وكذلك وضع آلية لتفعيل جباية الكهرباء بشكل صحيح فأنه سيوفر للدولة ما لايقل عن 7-9 تريليون دينار سنوياً، إضافة إلى تحويل الجمارك والضرائب إلى النظام الالكتروني والأتمتة لجميع مراكز الجباية فأنه سيوفر مبالغ كبيرة، وكذلك وضع آلية لاستيفاء الديون المتراكمة بذمة شركات الهاتف النقال".



ومضى العيساوي إلى القول إن "تلك الإجراءات تحتاج إلى وقت لاستكمالها، لكنها في حال البدء بها فعلياً فأنها وخلال العام المقبل ستوفر للعراق وخزينة الدولة مبالغ مالية كافية وفرقاً حقيقياً يغنينا عن الاقتراض الداخلي والخارجي".