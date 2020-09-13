مرجع بحريني يعلن موقفه من اتفاقات التطبيع مع إسرائيل

وقال قاسم، في كلمة نشرتها "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، "يعرف كل من الأنظمة العربية الرسمية الحاكمة ممن أقدم أو يقدم على التطبيع مع العدو الإسرائيلي أن هذا التطبيع على خلال الإرادة التشريعية لله تعالى وكذلك لإرادة شعوب الأمة، وأنه يمثل استجابة للإرادة الأمريكية والإسرائيلية معا، وهي على علم بإضراره البالغ بالأمة وبالعداء الإسرائيلي الأمريكي لها".وتابع، قاسم، الذي يعتبر أكبر رجل دين شيعي بحريني: "وليس هذا إلا لعدم الرغبة مطلقا في العدل مع الشعوب وحب الاستئثار بكامل الحكم وما يتيح لها من امتيازات وفرص، ولما تراه من كون الانصياع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية المضادة للأمة ودينها، متيحا لها إحكام القبض على الشعوب وإخماد أنفاسها".

وخلال أقل من شهر أعلنت دولتان عربيتان، وهما الإمارات البحرين، التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك نتيجة جهود وساطة بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وبعد التوقيع على هذه الاتفاقات سيرتفع عدد الدول العربية التي توصلت إلى سلام مع إسرائيل وأقامت علاقات رسمية معها إلى 4 بعد كل من مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).