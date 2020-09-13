​جوجل تطور خرائط ثلاثية الأبعاد لاستكشاف الجسم البشري

يعمل فريق علماء دولي على ابتكار خريطة خليوية تفاعلية ثلاثية الأبعاد للجسم البشري تسمى ”خرائط جوجل للجسم البشري“.
ويضم البرنامج 18 فريقا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ويعمل الباحثون على سحب عينات دم من مختلف أجزاء الجسم لمختلف المتبرعين، لدراستها ثم دمج معلومات هذه العينات معا لإنتاج خريطة رقمية ثلاثية الأبعاد للجسم البشري.
وستستخدم خريطة الجسم البشرى المتكاملة على أرض الواقع، فهى تساعد الأطباء فى فهم تطور المرض ومشاهدة تفاصيل الجسم الداخلية للمرضى أو عرضها للطلاب، ونشر البرنامج أخيرا أول دفعة للبيانات التى جمعها.
وقال جوناثان سيلفرشتاين البروفيسور الزائر فى قسم نظم المعلومات الطبية الحيوية لدى جامعة ”بترسبورج“، في تصريح نشره موقع interestingengineering، إن ”الطرائق المطروحة أمامنا لرسم خرائط الجسم البشرى محدودة، وتنقصنا معلومات جمّة عن أمراض عديدة“.
وأضاف: ”ستكون عملية مقارنة الخلايا الصحية مع الخلايا المريضة ثرية بالمعلومات وستساعد فى تطوير إستراتيجيات لعلاج مختلف الأمراض“، وأضاف: ”شاركت بمشروعات ضخمة فى حياتى، لكن هذا المشروع الأفضل دون شك لتعدد طرائق استخدامه. إذ سيكون مصدرا ضخما للمعلومات لأعوام عديدة“.
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