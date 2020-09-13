اندلاع حريق داخل بناية كلية الاعلام في الجامعة العراقية غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حادث حريق داخل بناية كلية الاعلام الجامعة العراقية غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع داخل بناية كلية الاعلام الجامعة العراقية قرب بسكولاتة". وأضاف المصدر، أنه "تم توجيه 5 فرق اطفاء للسيطرة على النيران"، مشيراً الى أن "الحادث اعلى سطح البناية المشيد من الواح السندويج بنل ومتخذ قاعة بمساحة 70 مترا اضافة الى كرفانات".

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