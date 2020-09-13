صافرة بحرينية تضبط لقاء الشرطة والأهلي السعودي

2020-09-13 | 13:59
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أعلن الاتحاد الآسيوي الكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسيواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر، غداً الاثنين.
وأناط الآسيوي مهمة قيادة المباراة الى الحكم البحريني نواف شكر الله، لقيادة المباراة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط، يأتي خلفه الشرطة واستقلال طهران الإيراني برصيد نقطة واحدة.
وأناط الآسيوي مهمة قيادة المباراة الى الحكم البحريني نواف شكر الله، لقيادة المباراة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط، يأتي خلفه الشرطة واستقلال طهران الإيراني برصيد نقطة واحدة.
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